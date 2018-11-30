الأحد.. مؤتمر مصمم الأزياء هاني البحيري في أحد فنادق وسط القاهرة

يوافق الأحد المقبل الثاني من ديسمبر المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أزياء المصمم هاني البحيري، والذي سيُقام بفندق "نايل ريتز كارلتون" بالتحرير. ويترأس قائمة الحضور الفنانة رجاء الجداوي والكاتبة منى رجب ومحمد الصغير جروب وهو شريك نجاح هاني البحيري منذ عدة سنوات، وينضم للقائمة شركة سيرانا للمجوهرات، وشركة "نوكس" العالمية لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى عادل سالم، صاحب شركة سالم للأقمشة، وأخيرا الدكتور نور مصطفى، صاحب عيادات وايتي للأسنان. ​

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