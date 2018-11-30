بفستان أحمر.. بسمة تنشر إطلالتها في ختام "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة بسمة، متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، إطلالتها خلال مشاركتها في ختام المهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الأربعين، الذي أقام مساء أمس، في دار الأوبرا المصرية.

وارتدت بسمة، خلال ختام المهرجان، فستانا أحمر طويل ذو كتف واحد، وهو من تصميم دار أزياء "mohracouture".

واختتمت أمس الدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ووزعت جوائز المسابقات الأربعة وهي، المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد"، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

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