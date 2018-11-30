أمينة خليل تنشر صورتها خلال فعاليات حفل ختام "القاهرة السينمائي"

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها، خلال مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ40، أمس.

وتألقت أمينة بفستان أبيض "كت"، مطعم بالفصوص اللامعة، وله فتحة ساق من الخلف، بتوقيع درا أزياء temrazak، مع تسريحة شعر مرتفعة، ومكياج سموكي مميز.

واختتمت الدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتم توزيع جوائز المسابقات الأربعة، وهي: المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

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