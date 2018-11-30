فساتين شفافة وإطلالات صادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - أُقيم مساء أمس حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد شاهدنا حضورًا كبيرًا للنجمات العربيات على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان، لكنّ الاطلالات على عكس حفل الافتتاح، كانت صادمة وفيها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، مثل الفساتين الشفافة والأزياء الجريئة والغريبة. وبالمقابل كان هنالك بعض الاطلالات اللافتة، لكنها تعدّ على أصابع اليد، وإليكِ التفاصيل.



رانيا يوسف في فستان شفاف باللون الأسود:



اختارت رانيا يوسف اطلالة جريئة جدًّا لحضور حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث شاهدناها في فستان أسود من قماش الشيفون المشكوك بحبات الخرز والترتر البراقة، وقد اعتمدت من تحته ما يشبه الملابس الداخلية، ولهذا كانت الاطلالة فاضحة بشكل مبتذل، ولاسيّما أنّ قوام رانيا ممتلئ ولا يناسبه هذا النوع من التصاميم.





صبا مبارك في فستان أبيض من أماتو:



كنا نتوقع اطلالة رائعة من صبا مبارك في حفل الختام، غير أنّ الاطلالة التي اختارتها أمس، كانت ناعمة لكن ليست أفضل خياراتها، حيث انتقت فستانًا أبيض من “أماتو” Amato مطرزًا بالترتر البراق، وله رداء طويل من الشيفون تدلى من خلف الفستان، لكنّ تصميم الياقة بدا قديمًا وتقليديًّا، وتسريحة الشعر لم تناسب صبا ولا التصميم، غير أنّ تنسيق الاكسسوارات كان موفقًا وأنيقًا.





فيفي عبدو تصدم الجميع بفستانها البنفسجي:



أصبحنا ننتظر المهرجانات لنشاهد خيارات فيفي عبدو الغريبة على السجادة الحمراء، ومساء أمس اختارت فستانًا باللون البنفسجي بدا وكأنها قد استعارته من خزانة أحد المسلسلات التاريخية، مع أكتاف مكشوفة وأكمام منفوخة ومزين بالريش الأسود، وأكملت اللوك بمجوهرات بارزة.





ياسمين رئيس في فستان ناعم من التول:



ياسمين رئيس كانت الأكثر أناقة في الحفل مساء أمس، حيث إنها اختارت فستانًا ناعمًا من التول المشكوك بالخرز والترتر من “زياد نكد” Ziad Nakad بقصة الكتف الواحد، ومزينًا بحزام رفيع على الخصر، وقد نسقت معه اكسسوارات ذهبية.





ميس حمدان عصرية في فستان ذهبي:



اطلالة ميس حمدان أيضًا كانت من الاطلالات الموفقة في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، وقد بدت مختلفة عن باقي اطلالات النجمات، حيث اختارت فستانًا باللون الذهبي الميتالك بتصميم شبابي وعصري، ونسقت معه اكسسوارات ذهبية أيضًا.





اطلالات مختلفة للنجمات العربيات في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، شاهدي الصور وكوني الحكم.

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