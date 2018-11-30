أقراط موردة عليكِ الحصول عليها لإطلالة مليئة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - حتى وإن لم تكوني من محبات الأقراط، إلا أنه عليك أن تعرفي أن إطلالتك لن تكتمل دون ارتدائها، عليكِ إذن أن تعرفي تمامًا كيف تنسقينها مع ملابسك وأزيائك، إضافةً إلى ملاءمتها وشكل وجهك.

من هنا، يضع «المول. كوم» بين يديكِ مجموعة من الأقراط المورّدة، التي يجب الحصول عليها لموسم ربيع 2019؛ لإطلالة أنثوية ناعمة.



• أقراط بتصميم وردة باللونين الأبيض والوردي



للحصول عليها، اضغطي هنا



• أقراط دائرية الشكل من المعدن باللون «الروز جولد»



للحصول عليها، اضغطي هنا



• أقراط مطلية بالذهب باللون الوردي



للحصول عليها، اضغطي هنا



• أقراط من المعدن باللون الروز جولد والأرجواني



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إلا أنه ونظرًا لتنوّع تصاميم الأقراط وأشكالها، نصيحتنا لكِ أن تحدّدي شكل وجهك؛ إذا ما كان دائريًا، بيضاويًا، أو مستطيلاً، قبل أن تختاري تصميم الأقراط الأنسب، والذي سيبرز جمال وجهكِ، ويضفي على إطلالتك المزيد من التألّق.



• الوجه الدائري

انتقي دائمًا الأقراط المتدلية، أو ذات تصميم الدمعة، إذا ما كنتِ من صاحبات الوجه الدائري، وابتعدي تمامًا عن تلك الملتصقة بالأذن، فوجهك بحاجة إلى أقراط تضيف بعض الزوايا إليه.



• الوجه البيضاوي

يتماشى هذا الشكل من أشكال الوجوه مع جميع تصاميم الأقراط، مثل أقراط الكرات، أو الحلقات الدائرية، أو حتى تلك المتدليّة، فالوجه البيضاوي يعد المثالي دون أي أدنى شك.



• الوجه المستطيل

يحتاج هذا الشكل من الوجوه إلى أقراط دائرية أو مستطيلة أو مثلثة؛ لكي تضفي عليه المزيد من العرض. ونصيحتنا لكِ أن تبتعدي عن الأقراط المتدلية والطويلة، التي ستزيد من حدة طول وجهك.



اختاري أجمل تصاميم الأقراط من «المول. كوم» لتتألّقي وتسطعي.