5 إطلالات اعتمدتها أمل العوضي خلال الخريف تستحق التقليد

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - تتبع المذيعة والممثلة الكويتية أمل العوضي أسلوب في الأزياء يميل إلى الكلاسيكية والأنوثة.
الفساتين التي تناسب قوامها الممشوق هي الاختيار الأكثر تكراراً بين إطلالاتها، والغريب أنها لم تتخلى عنه حتى بعد انخفاض درجة الحرارة وحلول الخريف المتقلب.
اعتمدت أمل العوضي منذ بداية الخريف 5 إطلالات، مزجت فيها الخامات الخفيفة مع بعض اللمسات التي تعكس تغير الطقس إلى البرودة.
اعتمدت امل العوضي فستان باللون البرتقالي، متوسط الطول بأكمام طويلة، وزُين الفستان بـ حزام يضم الخصر، وهو أسلوب تكرره كثيراً لتكشف عن تناسق قوامها، كما نسقته مع بوت باللون نفسه، يمتد بعنق متوسط وكعب رفيع ليعزز أنوثتها، وتعد هذه الإطلالة موفقة، لاسيما مع اختيار اللون البرتقالي الدافئ ليحد من برودة الخريف.
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الفضي يزين إطلالات أمل العوضي في الخريف
اعتمدت أمل العوضي فستان طويل بطيات محدودة، ومزين بالزهور الفضية مع الرمادي الداكن، ونسقت معه حذاء فضي لمزيد من البريق، كما ظهر صدر الفستان بياقات على شكل حرف V عززت أناقة الإطلالة.
رغم أن أمل العوضي تتميز بقامة طويلة، إلا أنها تميل إلى الخطوط الطولية، لذلك اعتمدت فستان قميص مزين بخطوط تجمع بين الأبيض و الأسود، ويمتد طوله إلى الركبة، ليظهر البوت الأبيض الأنيق الذي اختارته لتكتمل إطلالتها.
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فساتين عصرية بأسلوب أمل العوضي
ثم عادت لتبهرنا بإطلالة خلابة تصلح للخروج نهاراً، حيث نسقت فستان قميص متوسط الطول، باللون السماوي، ومزين بحزام في الخصر بالأزرق الداكن، واللافت أنها نسقت معه بوت بعنق متوسط باللون الأحمر اللماع، لتضيف تباين عزز أناقتها.
ولمزيد من الإطلالات المترفة، اعتمدت أمل العوضي معطف كاروهات بمربعات كبيرة الحجم تجمع بين الأسود و الأصفر الخردلي، يصل طوله إلى الكاحل ليغطي الجسم بالكامل، ونسقته مع بنطلون أسود وحذاء مسطح باللون نفسه.
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