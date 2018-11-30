5 إطلالات اعتمدتها أمل العوضي خلال الخريف تستحق التقليد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - تتبع المذيعة والممثلة الكويتية أمل العوضي أسلوب في الأزياء يميل إلى الكلاسيكية والأنوثة.

الفساتين التي تناسب قوامها الممشوق هي الاختيار الأكثر تكراراً بين إطلالاتها، والغريب أنها لم تتخلى عنه حتى بعد انخفاض درجة الحرارة وحلول الخريف المتقلب.



اعتمدت أمل العوضي منذ بداية الخريف 5 إطلالات، مزجت فيها الخامات الخفيفة مع بعض اللمسات التي تعكس تغير الطقس إلى البرودة.

اعتمدت امل العوضي فستان باللون البرتقالي، متوسط الطول بأكمام طويلة، وزُين الفستان بـ حزام يضم الخصر، وهو أسلوب تكرره كثيراً لتكشف عن تناسق قوامها، كما نسقته مع بوت باللون نفسه، يمتد بعنق متوسط وكعب رفيع ليعزز أنوثتها، وتعد هذه الإطلالة موفقة، لاسيما مع اختيار اللون البرتقالي الدافئ ليحد من برودة الخريف.