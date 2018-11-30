زيت الشيا للجسم.. فوائد لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - لا تستطيع أي سيدة التخلي عن زيت الشيا الطبيعي والذي يتمتع بفوائدعديدة .إليك هذه الوصفة من زيت الشيا لتدليل جسمك.



هل تريدين بشرة مخملية ومعطرة من هذا العلاج الطبيعي 100%؟

المكونات بسيطة: زيت الشيا، زيت اللوز الحلو، زيت أساسي من اختيارك للتعطير (إبرة الراعي، اللافندر...) وبضع نقاط من مستخلص بذور الجريب فروت وهو مادة حافظة طبيعية.



أذيبي زيت الشيا في حمام مائي ثم أضيفي المكونات الأخرى. ضعي المزيج في مكان بارد لكي يصبح أكثر تجانساً. ويكفي بعد ذلك إعطائه تركيبة كريمية باستخدام الخلاط الكهربائي.

زيت الشيا هو بمثابة منجم ذهب حقيقي لبشرتك. فهو يرطّبها ويغذيها بعمق دون أن تسد المسام. أما زيت اللوز الحلو فهو ينعم ويهدئ.

وهذه الوصفة ممتازة لتهدئة البشرة بعد نزع الشعر.

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