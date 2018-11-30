أسباب انتفاخ تحت العينين وكيف تتخلصين منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:40 مساءً - انتفاخ منطقة تحت العينين من المشاكل الشائعة التي تفسد جمال الصبايا، وتؤثر على المظهر العام ككل، وتبدو الصبية وكأنها مريضة أو بوجه شاحب، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب.

- عدم الانتظام في النوم، سواء قلة أو كثرة النوم .

- تناول الأطعمة المملحة يصيب الجسم بـ الانتفاخ ومنها منطقة تحت العينين.

- قلة شرب المياه.

- التدخين.

- الجلوس لساعات طويلة أمام الموبايل واللاب توب والتلفزيون.

- السهر لساعات طويلة.

كيفية علاج انتفاخ تحت العينين بطريق طبيعية

- كمادات الشاي

استخدمي كمادات الشاي الدافئة بوضع قطنة مبللة بالشاي فوق العينين لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

طبقي هذه التجربة مرتين يوميًا.

- شرائح الخيار

ضعي شرائح الخيار فوق منطقة العينين لمدة دقيقتين وكرري التجربة أكثر من مرة يوميًا.

- الملعقة الباردة

ضعي ملعقة الشاي الصغيرة بالفريزر لعدة دقائق، ثم أخرجيها وضعيها تحت عينيك، لتمتص الحرارة وتهدئ من الانتفاخ.

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