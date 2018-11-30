كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - أسامة كمال يفتح ملف تقنين وضع اليد على الاراضى فى مصر بمساءDMC







معتز عوض يفتح الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة ملف تقنين وضع اليد على الاراضى فى مصر،ومن أين تبدأ الإجراءات واين تنتهى ومتى ينتهى ملف وضع اليد ولمن يتظلم المواطنين.. من يقوم بتثمين الاراضى وكيف يتم تحديد الأسعار وهل يمكن ان يتغير السعر من وقت لوقت رغم وجود الاراضى فى نفس المحافظة.

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