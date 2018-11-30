كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - النفط الكويتي ينخفض إلى 57.72 دولاراً للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 55ر1 دولار في تداولات يوم أمس الخميس ليبلغ 72ر57 دولار أمريكي مقابل27ر59 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الأربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

الجدبر بالذكر ان خطوات زيادة الإنتاج جيدة وهو ما يسهم في خفض سعره، ويفيد الموازنات العامة للدول التى تعتمد على الإستيراد لسد احتياجاتها المحلية.

من بين الدول التى تعتمد على الاستيراد لسد إحتياجاتها المحلية مصر، والتى تعانى الموازنة العامة لها من تأثيرات بالغة جراء ارتفاع اسعار النفط.

من المحدد سلفاً والمعروف أن كل زيادة بمقدار دولار واحد على سعر برميل النفط تكبد وترهق الموازنة العامة في مصر بعجز يقدر بـ 3.5 مليارات جنيه.

تتوجه مصر لمعالجة القضية برفع الدعم التدريجي عن الوقود مما يسهم في تقليل عجز الموازنة ولكنه على الجانب المقابل يرهق الفئات الأقل دخلاً بسبب تأثيراته البالغة على عديد السلع فضلا عن وسائل التنقل.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بما يصل إلى 2 في المئة بعدما قالت مصادر في القطاع إن روسيا تقبلت ضرورة خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قبل اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو3ر1 في المئة لتبلغ عند التسوية 51ر59 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى لها أثناء التعاملات عند 37ر60 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 16ر1 دولار أو 3ر2 في المئة لتبلغ 45ر51 دولار للبرميل.