كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - كوميديا فتاة كشفت لوالدتها رغبتها في الزواج - فيديو
تعرضت فتاة لسقطة مروعة عندما حاولت المزاح مع والدتها، واعترفت لها برغبتها في الزواج.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تغني بطريقة طريفة وساخرة، وفي نهاية الأغنية كشفت لوالدتها عن رغبتها في الزواج، لتنهال الأم عليها بالضرب بالأواني البلاستيكية، مما تسبب في سقوط الفتاة على الأرض بطريقة مروعة، عندما حاولت الهروب من أمامها.
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