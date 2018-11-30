كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - الجيش اليمنى ينجح فى اسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وتمكنت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين في البيضاء وحجة وتعز والحديدة ومحافظات أخرى.
ويتقدم الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في جبهات عدة، منها جبهة محافظة صعدة.
وباتت قوات الجيش اليمني تسيطر على مرتفعات استراتيجية في مديرية القطابر في صعدة، مما يسهل عمليات تطهير مواقع الميليشيات قبل السيطرة التامة للجيش الوطني على تلك المناطق.
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