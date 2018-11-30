إطلالات رُومانسية وأخرى "باهتة" لهؤلاء الأزواج في "القاهرة السينمائي".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحرص عدد من النجوم والنجمات على التواجد برفقة نصفهما الآخر على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية، وآخرها حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، أمس الخميس.

فقد جلبنا لك 4 ثنائيات في مهرجان القاهرة السينمائي، لتحكمي بنفسك على أصحاب الإطلالات الأجمل:

داليا مصطفى وشريف سلامة

جذب الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة انتباه الحاضرين فور ظهورهما على السجادة الحمراء.

فقد ظهرت دليا مرتدية فستانا أبيض محتشما مقارنة بمعظم الإطلالات الأخرى في المهرجان، وبدا الانسجام واضحًا بينها وبين زوجها الفنان شريف سلامة الذي ارتدى بدلة رسمية بدا فيها أنيقًا ووسيمًا.

علا رشدي وأحمد داوود

https://www.instagram.com/p/Bqxut6bh_4c/

كعادتهما لفت الثنائي "الرومانسي" أحمد داوود وزوجته علا رشدي الأنظار على السجادة الحمراء، إذ ظهر الفنان الشاب وهو يحتضن زوجته وينظر إليها بحب ورومانسية.

وحظي الثنائي بإعجاب المتابعين على السوشال ميديا، ووصفهما كثيرون بـ"الكابلز الكوميدي"، حيث يتمتع كل منهما بخفة الظل.

نجلاء بدر وزوجها

تجنبت الفنانة المصرية نجلاء بدر المبالغة في إظهار مدى انسجامها وارتباطها بزوجها على السجادة الحمراء في حفل الختام، وذلك بعد قبلتها الساخنة له في مهرجان الجونة.

وعلى الرغم من إطلالة نجلاء الملفتة والجريئة، إلا أن ظهورها مع زوجها لم يلفت الأنظار، إذ يبدو أن عدم إثارتها الجدل أو إقدامها على تصرف جريء جعل البعض يرى ظهورهما عاديًا وتقليديًا.

أحمد مجدي وزوجته

من بين الثنائيات في حفل الختام، الفنان أحمد مجدي وزوجته، فكان ظهورهما هادئًا ولم يلفتا الأنظار مقارنة بالبقية.