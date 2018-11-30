بين الناعمة والجريئة.. شاهدي أبرز فساتين الزفاف خلال 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميّز عام 2018 بالعديد من المفاجآت فيما يتعلّق بالموضة وأزياء المشاهير، وخاصةً تصاميم فساتين الزفاف التي شهدت تنوعًا كبيرًا في الأفكار التي تناسب مختلف الأذواق.

وبالطبع لا يمكننا نسيان ما شهدناه من حفلات زفاف أسطورية، مثل زفاف "ميغان ماركل" والأميرة "يوجيني" ومدونة الموضة الإيطالية "كيارا فيراغني" وغيرهن اللواتي لفتنَ الأنظار إلى فساتين عُرسهن المميز، وبالإضافة إلى إطلالاتهن الجذابة، جلبنا لكِ من مجلة "برايدز" مجموعةً من أبرز تصاميم فساتين الزفاف التي شهدها عام 2018 حتى الآن:

تصميم ناعم بأكمام طويلة

كانت الممثلة "روز ليزلي" من بين النجمات اللواتي دخلن القفص الذهبي هذا العام وتزوّجت من الممثل "كيت هارينغتون" في حفل زينته الورود، كما كان "إيلي صعب" بطل إطلالة عرسها، إذ ارتدت فستانًا ناعمًا بأكمام طويلة تميّز بنفشة بسيطة وطرحة طويلة.

براق وجريء

بدت الممثلة "أشلي غرين" في غاية الجاذبية بفستان شفاف برّاق يتميّز بالورود البارزة وتصمميه الانسيابي الناعم.

نيود رقيق

اختارت "شانيل إيمان" عارضة فيكتوريا سيكريت، فستانًا من تصميم "زهير مراد" ذا درجة مميزة من النيود المائلة إلى الوردي الباهت لإطلالة زفافها، والذي تميّز بالورود البرّاقة وقطعة كاب قصيرة تزين الأكتاف وطرحة طويلة أنيقة.

فستان رومانسي بقصّة صدر V

اختارت هذه العروس فستانًا ذا تصميم رومانسي من "ماركيزا" تميّز بالورود التي تزينه بأكمله وقصّة صدر جذابة على شكل V.

دانتيل ثلاثي الأبعاد

اختارت هذه العروس أن تكون البساطة عنوان إطلالتها، إذ ارتدت فستانًا بسيطًا غير منفوش من توقيع "نعيم خان" يتميز بتصميمه من الدانتيل ثلاثي الأبعاد.

تصميم ناعم بطبقات

تصميم استثنائي لافت للأنظار لم تستطع هذه العروس الأسترالية مقاومته، حيث يتميّز الفستان بطبقات التل ذات الكسرات الأنيقة مع لمسة من الدانتيل، بالإضافة إلى قصّة الصدر المربعة الأنيقة.

تطريزات ملوّنة

فستان جذاب تميّز بالرقة والجاذبية مع أكمام طويلة منتفخة وتنورة فضفاضة، وأبرز ما ميّزه هي تلك التطريزات الملوّنة التي زيّنت الأكمام والصدر بنعومة.

أناقة الكاب

تصميم أنيق من "أوسكار دي لارينتا" يتميّز ببساطته والكاب القصير الذي أضفى لمسةً ملكيةً على إطلالتها.