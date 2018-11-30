كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 03:56 مساءً - عمل فني يسلط الضوء على تأثير التدخين على الرئتين - فيديو







التدخين عادة يصعب التخلص منها، فهي لا تضر بالمدخن فحسب بل الأشخاص الذين يتعرضون للدخان أيضا. حظي فنان الوشم "دينو توميتش" بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر لقطات لعمل فني يوضح تأثير التدخين على الرئتين. صنع دينو رئتين من البارود يحترقان عندما أشعل سيجارة، وعلى الرغم من أن العمل الفني من العام الماضي إلا أن الفيديو أصبح واسع الانتشار مؤخرا، وشاركه دينو مرة أخرى لتوعية الأطفال من مخاطر التدخين واستخدام المال في شيء مفيد.

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