لا تجبري طفلك على الاعتذار: "لن يشعر بالندم"

أعلن علماء مركز النمو البشري التابع لجامعة ميشيجان الأمريكية، أن دفع الأطفال للاعتذار حتى عندما يقومون بعمل غير صحيح أمر خاطئ.

وأوصى العلماء أولياء الأمور بعدم إجبار الطفل على الاعتذار، لأن "الاعتذارات القسرية غير فعالة وخاصة في عمر 7-9 سنوات، فالطفل الذي يجبر على تقديم الاعتذار لن يشعر بالندم، بل فقط بالخوف من العقاب"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ودرس العلماء مدى تمييز الطفل بين الاعتذار القسري والطوعي، حيث شملت الدراسة أطفال أعمارهم يتراوح بين 4 و9 سنوات، وواجه الأطفال ثلاثة أنواع من الاعتذار: الاعتذار من دون طلب، الاعتذار وفقًا لطلب لكن بصدق، والاعتذار الجبري من دون ندم.

واتضح من خلال التجربة التي أجريت على الأطفال أن المهم بالنسبة للأطفال أن يكون الاعتذار صادقا ومن دون ضغط، لذلك ينصح العلماء بمنح الأطفال فرصة للهدوء ليشعروا بالعاطفة تجاه من تضرر من سلوكهم، لتظهر عندهم الرغبة في الاعتذار طوعا لتصحيح الأمر.

وأكد العلماء أن "الآباء الذين يجبرون الأطفال المسيئين على الاعتذار يتصرفون بصورة خاطئة، فالأطفال الآخرون لا يعتبرون الطفل الذي أجبر على الاعتذار طفل جيد، إذا لم تظهر لديه الرغبة في الاعتذار ذاتيا، فالقدرة على التعاطف والاعتذار بصدق أهم بكثير من الاعتذار قسرا".

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