بالصور والفيديو| بعد إطلالة رانيا يوسف.. نجمات ارتدين أزيائهن من "إليزابيتا فرانكي"

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، مساء أمس، بسبب إطلالتها المثيرة التي ارتدت فيها فستانا شفافا باللون الأسود.

وتعرضت رانيا للكثير من الانتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان، ونشرها للصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، إذ نصحها البعض بالتوقف عن إثارة الجدل بملابسها واحترام القواعد الأخلاقية للظهور في المهرجانات المصرية والدولية.

وجاءت تلك الإطلالة بتوقيع دار الأزياء الإيطالي Elisabetta Franchi، ضمن مجموعته لربيع وصيف 2018، التي كان قد أطلقها العام الماضي، معتمدًا في بعض تصميماتها على مزج الأقمشة الشفافة للفساتين مع طبقة داخلية تشبه المايوه ذو القطعة الواحدة.

وكان عدد من نجمات الفن المصريات، ارتدين تصميمات أخرى من توقيع الدار الإيطالي الشهير، من بينهم الفنانة داليا البحيري التي ارتدت فستانا أسود اللون من المجموعة ذاتها، ذو فتحات جانبية وأمامية خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، بالأمس، نال بعض الانتقادات بسبب جرأته أيضًا.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في إعلان لأحد المشروعات العقارية في مايو الماضي، بفستان ذهبي لامع من Elisabetta Franchi، نال إعجاب الكثير من متابعيها بعد نشرها لمقطع مصور له عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت الفنانة بشرى فستانا أسود اللون من الدار ذاته، خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، العام الماضي، وهو التصميم المزود بإكسسوار على هيئة ثعبان ذهبي، من مجموعة خريف وشتاء 2017.

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