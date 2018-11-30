"القومي للمرأة" للرئيس السيسي: شكرا على دعمك الدائم لبطلات مصر

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضوات وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه ومساندته الدائمة لبطلات مصر في جميع الألعاب الرياضية، وحرصه على تشجيعه لهن لما يحققنه من إنجازات رياضية متميزه سواء على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعربت مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس، لأبطال وبطلات مصر وحرصه على تكريمه لهن، وتوجيهاته برعاية ودعم الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا لضمان استمرارهن في تحقيق المزيد من البطولات، مؤكدة أن مصر قادرة على صناعة الأبطال والبطلات، والحصول على بطولات عالمية وحصد مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل كل من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق الاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص.

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