بالصور| فنانات تعرضن لتعليقات ساخرة بسبب إطلالاتهن: نسيت تلبس البنطلون

تثير بعض الفنانات الجدل بسبب ظهورهن بإطلالات جريئة سواء في المهرجانات أو عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرتدين أحيانا فساتين قصيرة للغاية، يتلقين على إثرها العديد من الانتقادت من المتابعين.

ورصد "هن" أبرز الإطلالات الجريئة لبعض الفنانات التي تلقين على إثرها انتقادات واسعة، لعل أبرزها "نسيت تلبس البنطلون".

1- رانيا يوسف:

أثارت الفنانة رانيا يوسف، خلال ظهورها بالأمس في ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، الجدل حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه، غير أن وصفه البعض بالعاري.

وتعرضت رانيا للعديد من الانتقادات والسخرية حول هذه الإطلالة الجريئة، حيث علق بعض متابعيها عبر حسابها على "الإنستجرام": "إنتي نسيتي البنطلون ولا إيه يا رانيا"، "نسيت بنطلوني وأنا رايحة يكرموني".

2- نانسي عجرم:

وفي إحدى حفلاتها الغنائية، التي قدمتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتدت خلالها فستان قصير للغاية، مما عرضها لعديد من الانتقادات، حيث ظلت ترقص رغم حملها بالشهور الأخيرة.

وعقب الانتهاء من الحفل، شاركت نانسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، مقطع فيديو من حفلها أثناء رقصها على المسرح، معلقة على الفيديو: "نحنا وسهرانين، ما تسأل نحنا مين، بدنا نرقص، بدنا نغني، بدنا نبقى مبسوطين".

لكنها، تلقت الانتقادات بسبب قصر الفستان الذي لا يتناسب مع حملها، فجاءت إحدى التعليقات منها "وين جيبة البلوزة"، بينما علق آخر: "ناسية تلبس البنطلون".

3- هيفاء وهبي:

وفي إحدى إطلالاتها الجريئة، كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت صورة لها عبر حسابها عبر "الإنستجرام"، حيث كانت مرتدية بلوزة ذات كم طويل، لكنها كانت قصيرة للغاية، حيث بدت كأنها لم ترتدي بنطلون.

ورغم إعجاب المتابعين بجمال الفنانة اللبنانية، لكنها تلقت أيضا العديد من الانتقادات على هذه الإطلالة حيث علق أحد المتابعين، "نسيت تلبس البنطلون في البيت".

4- إليسا:

ومنذ أيام، شاركت المطربة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر حسابها على "الإنستجرام" صورة لها، وهي مرتدية فستان أحمر قصير، وعليه جاكيت فرو.

ويتضح أن الفستان قصير للغاية، رغم ارتدائها للجاكيت، حيث تلقت إليسا العديد من التعليقات على هذه الإطلالة، وجاءت إحداها: "لو لبستي بنطلون هيكون أشيك من كده.. الشياكة مش بالعري".

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