ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا في عيادة للخصوبة رغبة في الإنجاب

تستعد ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا، التي اقترنت بملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، لإنجاب أطفال، حيث كشفت مصادر مطلعة بأن الملك وعروسه زارا عيادة للخصوبة في ألمانيا قبل أيام من حفل الزفاف، الذي أقيم منذ أيام.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو أن السلطان محمد الخامس يتلهف ليصبح أبا ويؤسس سلالة ملكية، لأنه لم يخرج بأولاد من زيجته السابقة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وعلى الرغم من أن الملك ينتخب في ماليزيا، وفترة السلطان محمد الخامس تنتهي عام 2022، إلا أن العاهل الماليزي يسعى إلى إهداء بلاده وريثًا.

وأكدت الصحفية الروسية ماريا شاخوفا الزيارة العلاجية التي قام بها الزوجان الملكيان إلى ألمانيا، كاشفة أن ملكة جمال موسكو خلال زيارة تلك العيادة أقنعت زوجها بإقامة عرس روسي في بلادها بعد أن كانا تزوجا قبل ذلك بصورة قانونية في ماليزيا.

وكانت ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا ذات الـ25 ربيعًا، اقترنت بالسلطان محمد الخامس في حفل بهيج أقيم، الأسبوع الماضي، في إحدى ضواحي العاصمة الروسية.

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