بالصور| آخرها "انتقاد رانيا يوسف".. حكاية سما المصري "غير المدعوة" مع "القاهرة السينمائي"

حضرت الفنانة سما المصري حفلي الافتتاح والختام لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وحرصت على الظهور في الإعلام، والتصوير أمام الكاميرات على السجادة الحمراء، وأثارت مواقفها وتعليقاتها الجمهور بداية من اللغط الذي أثارته بمن دعاها وحتى تصريحاتها عن الفنانات اللاتي حضرن المهرجان.

اختارت "سما" الزي الفرعوني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان هو أول موقف يثير الضجة، فقد اختارت فستان من اللون الأبيض له ستايل فرعوني، وحرصت على التصوير بعدة أوضاع.

وقالت سما، إن حضورها المهرجان "عادي جدا" ولم يسألها أحد عن مصدر دعوتها للحضور، وفي السياق ذاته، نفى محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، توجيه دعوة لها لحضور حفل افتتاح المهرجان، وقال إنه "لا يعتقد أن إدارة المهرجان كذلك وجهت لها دعوة".

انتهزت سما الجدل الذي أثير حول حضورها المهرجان، وكتبت على إحدى الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كل مصر بتسأل مين جابلي الدعوة، بصراحة اللي جابلي الدعوة قابلته في المعبد الملعون واسمه توت عنخ آمون".

ومن جديد أثارت الضجة وعلقت على انتقادات الجمهور لوزنها الزائد الذي ظهر بشدة نتيجة ارتدائها فستان أبيض، وقال عنها المتابعون، "الملكة كيلو بطة"، لترد هي بدورها على صفحتها بموقع إنستجرام، "إيه كمية التريقة على تخني إمبارح دي، ما عادي كلنا بنتخن، بس اصبروا وهتشوفوا العود".

فستان سما في حفل افتتاح المهرجان كان لمصمم الأزياء، محمود غالي، ووجهت سما له الشكر على الفستان "ميرسي على الفستان اللي قلب مصر ده".

رغم التساؤلات التي أثيرت حول حضور سما حفل الافتتاح، إلا أنها لم تغب كذلك عن حفل ختام المهرجان الذي أقيم أمس، وارتدت جامب سوت من اللون الموف، ونشرت صورة لها من المهرجان عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال وقوفها على السجادة الحمراء، وكتبت، "لوك جديد إيه رأيكم؟"، ولم تترك الفرصة لتعلق هي الأخرى على تواجدها في المهرجان، وإطلالتها التي أثارت الجدل، "خسيت شوية ولوك هوانم خالص عشان الناس اللي بتزعل من كيلو بطة".

ومن جديد يعلق المنتج محمد حفظي على حضورها، قائلا إن الإدارة لم ترسل دعوة لها لحضور ختام أو افتتاح المهرجان، متابعا: "لكننا لسنا ضد أي شخص يحب السينما ويرغب في الحضور".

مواقف سما لم تنتهي عند هذا الحد مع مهرجان القاهرة السينمائي، فقد ارتدت رانيا يوسف فتسان جريئا من اللون الأسود خلال فعاليات حفل الختام، وفضلت سما التعليق عليها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، فكتبت موجهة كلامها لمتابعيها، "ده أنا طلعت محجبة بالنسبة لرانيا يوسف، طبعا لو أنا اللي كنت لابسة لبسها ده، كان زمان البوكس واقفلي قدام المهرجان، وكان زمان معمول عليا حفلة، معلش أصل أنا بنت البطة السودة".

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تتواجد فيها سما المصري على السجادة الحمراء للمهرجان، ففي الدورة الـ 38، تفاجأت الدكتورة ماجدة واصف رئيس المهرجان آنذاك وقتها بوجودها في حفل الافتتاح، نافية أن تكون إدارة المهرجان أرسلت لها دعوة، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات توجه للمهرجان، وتحدت إدارة المهرجان بالحضور إلى حفل الختام وهي تحمل دعوة فى يدها، ولكن جرى منعها من الدخول.

واختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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