بالصور| عقب طلاقها.. ياسمين عبدالعزيز تؤدي العمرة: أحلى جمعة ولا إيه

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين محجبة، ومرتدية عباءة سوداء، وطرحة من اللون الأزرق، وفي يدها سجادة صلاة وسبحة أثناء وجودها في الحرم بمكة، وكتبت على الصورة، "أحلى يوم جمعة دة ولا إية".

وتفاعل متابعو ياسمين معها عبر التعليقات داعين الله أن يتقبل منها، حيث كتب أحد جمهورها، "ما شاء الله"، وقال آخر، "ربنا يتقبل منك"، و"عمرة مقبولة".

وكانت ياسمين، أعلنت مؤخرا انفصالها رسميا عن رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام لـ17 عاما.

وقالت مصادر لـ"هن" في تصريحات خاصة، إن سبب الطلاق الأساسي هو زواجه سرا من الفنانة ريهام حجاج.

وكان أول ظهور لياسمين عقب الانفصال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صور احتفالها مع الفنان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما.

وارتبطت ياسمين بحلاوة عام 2001، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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