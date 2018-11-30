الأمير هاري وزوجته يعينان الزوجان كلوني "عرّابين" لطفلهما الأول

كشفت مصادر مقربة من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أنهما سيعينان جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين عرّابين لطفلهما الأول.

فذكرت أسرة كلوني، التي تعيش في مسقط رأسه أوجوستا في كنتاكي، إنه وأمل أصبحا من المقربين لميجان وهاري، وهما مرشحان لنيل هذا الشرف.

وذكر بن بيرسلين ابن عم كلوني، أن جورج "سيكون عرّابًا رائعًا، سيكون رائعًا في أي شيء يفعله، إنه رجل جيد"، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

فأمل كلوني المحامية في مجال حقوق الإنسان، وزوجها، تربطهما علاقة صداقة طويلة الأمد مع ميجان، حيث ذكر مصدر آخر مقرب من الزوجين كلوني، إن أمل وميجان مقربتان منذ سنوات، وأصبح هاري وجورج رفيقين بسبب ذلك.

وبحسب ما ورد في عدد من التقارير، فإن هاري وميجان سيحضران حفل عشاء، الشهر المقبل، بمنزل كلوني في لندن، حيث سيكون باراك أوباما وزوجته ميشيل من بين المدعوين.

وأكد مصدر أن جورج "أخبر بعض الناس أن لديه حدس قوي"، بأنه وأمل، سيكونان من بين الأزواج الذين سيطلب منهم أن يقوموا بهذا الدور المهم في حياة الطفل الملكي القادم.

وذكرت تقارير سابقة أن هاري وميجان استأجرا بالفعل مربية أطفال مشهورة أوصاهما بها الزوجان كلوني، حيث عملت المربية كوني، المعروفة بكوني سيمبسون، مع مجموعة من الأزواج المشهورين بينهم "جيسيكا بييل وجاستين تمبرليك، وكاش وإرين وجيسيكا ألبا، وإميلي بلانت وجون كراسنسكي".

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