بعد إعلانها عن استضافة "أحمد فهمي".. وفاء الكيلاني مُتهمة بـ"العنصرية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلاميةُ المصريةُ وفاء الكيلاني عن استضافتها للفنان أحمد فهمي في الحلقة المقبلة من برنامج تخاريف والذي تُقدّمه على قتاة "إم بي سي" كل يوم إثنين.

وما إن نشرت الكيلاني صورة فهمي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" حتى انهالت التعليقات من قبل جمهورها، واتّهمها القسم الأكبر منهم بـ"العنصرية" بسبب تركيزها على نجوم وشخصيات من مصر، حيث لم تسضف الكيلاني في برنامجها إلا عددًا قليلًا من المشاهير من جنسيات مُختلفة من بينهم السورية منى واصف واللبناني وائل كفوري.

وطالبها عددٌ كبيرٌ من متابعيها باستضافة النجوم من جنسيات عربية أُخرى، أو تقديم البرنامج على قناة "إم بي سي" مصر والمُخصصة للجمهور المصري.

يُذكر أنّ الفنان المصري أحمد فهمي كان قد أعلن مؤخرًا عن ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما، وكان فهمي قد أثار الجدل حوله بسبب قيامه بالهجوم على متابعي الزاهد والذين يوجّهون بعض الانتقادات لها وله، الأمر الذي عرّضه للهجوم ودفع الزاهد للتصريح بنيتها حظر خطيبها من حساباتها.

وبحسب مصادر مُقرّبة من الزاهد وفهمي فإن الثنائي ينويان الزواج في صيف العام المقبل 2019 وذلك لانشغالهما ببعض الأعمال الفنية حاليًا.