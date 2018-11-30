كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:10 مساءً - أمن الجيزة يشن حملة على المنطقة الأثرية فى الهرم
واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية على المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 11 بائعا متجولا، وتنفيذ 12 حكما قضائيا، وضبط 2 من الخيالة والجمالة لمخالفة شروط العمل بالمنطقة.
كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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