كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:10 مساءً - حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بقصد الاتجار فى السلام 4 أيام







أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم " م.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس بقصد الاتجار. ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطك السلام ثاني، معلومات تفيد بقيام المتهم "م.م"، بترويج المواد المخدرة وبيعها علي الشباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة من ظبط المتهم وبحوزته 14كيس استروكس و 5 قطع حشيش و1200 من متحصلي تجارتهن حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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