بالفيديو والصور| قبل رانيا يوسف.. ميلاني براون ارتدت نفس "ستايل" الفستان الجريء

أثار فستان رانيا يوسف الذي ارتدته، أمس، في ختام مهرجان القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كونه جريئا ويشبه المايوه.

كانت المغنية ميلاني براون الممثلة الإنجليزية اردت "ستايل" الفستان نفسه، وكانت عضوة في فرقة سبايس جيرلز، قبل رانيا يوسف عام 2017، في إحدى حلقات "أمريكا جوت تالنت"، حيث إنها من حكام البرنامج.

وظهرت براون وهي ترتدي فستانا شفافا قصيرا، ومن تحته زي يشبه "المايوه البيكني".

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