"فستان الاحترام".. شركة تصمم رداء للفتيات ليضع حدا لظاهرة التحرش

في محاولة للكشف عن "المتحرشين" في البرازيل، صممت شركة فستانا ذكيا يضع حدًا لظاهرة التحرش، عبر تزويده بحساس يقيس درجة اللمس الذي تتعرض له كل فتاة ترتديه.

وبحسب موقع "كوارتز"، صممت شركة أوجيلفي للإعلانات فستانا يستشعر "اللمس غير المرغوب" في أجساد الفتيات اللاتي ارتدينه، في الملاهي الليلية.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من تصميم مشروع اسمه "فستان الاحترام"، وهو مشروع أطلقته شركة المشروبات العالمية "شويبس".

واعتمد الفستان التكنولوجي على حساسات لاستشعار أماكن وقوة اللمس على جسد من يرتديه، بتقنية الضغط والحرارة، ليجمع المعلومات لاحقا ويسجلها في بيانات خاصة.

ولاختبار "فستان الاحترام"، قررت الشركة إرسال 3 فتيات يرتدين الفستان في ملهى ليلي بالبرازيل، ليكشف عن الأماكن الأكثر لمس في أجسادهن.

وكشف الفستان عن أماكن الظهر والمؤخرة واليدين، كونها الأماكن التي تعرضت "للضغط" وفقا لبيانات الاستشعار، حيث تعرضت الفتيات الثلاث للمس 157 مرة في 4 ساعات فقط.

وتأتي الحملة للتوعوية لمحاربة التحرش الجنسي في البرازيل، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 86% من النساء البرازيليات يتعرضن للتحرش في الملاهي الليلية.

ونشرت شركة الإعلانات مقطع فيديو قصير يصور "التجربة"، وطريقة عمل الفستان، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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