بالفيديو والصور| نيرمين ماهر بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة نيرمين ماهر مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" من ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت نيرمين بإطلالة مثيرة أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستانا أبيض مطرزا باللون الذهبي، وكعب عالي، وتفاعل معها جمهورها عبر صفحتها، وانهالت التعليقات على الفيديو المنشور.

واختتمت فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس، وسط حضور عدد كبير من صُناع السينما ونجوم الفن المصريين والعرب، إضافة إلى الأجانب.

وأقيم حفل الختام، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات المهرجان على مدار الـ10 أيام الماضية.

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