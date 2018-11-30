سارة عبدالرحمن تدعم تقليل الاستهلاك بمهرجان القاهرة: فستاني من وكالة البلح

شاركت الممثلة الشابة سارة عبدالرحمن، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، مساء أمس، وأطلت على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا باللون الأزرق، دعمت من خلاله تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام.

وأوضحت سارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها تعمدت شراء فستان مستعمل من وكالة البلح بهدف تقليل الاستهلاك والحفاظ على البيئة، قائلة: "من أكتر الحاجات الممتعة في شغلي هي فرصة إني أتعامل مع مصممين أزياء وستايليستس شاطرين للتعبير عن نفسي من خلال اللبس. ‏بس لحفل ختام مهرجان القاهرة اخترت إني ألبس فستان اشتريته من وكالة البلح (حتة الهدوم المستعملة) بـ370 جنيها".

وأضافت: "تقليل الاستهلاك من الحاجات الشخصية اللي بقدر أعملها علشان أحافظ على البيئة.. يعني بوزع اللي مش باستخدمه، مابشتريش غير اللي محتاجاه ولو اشتريت أشتري مستعمل، مش حاجة متصنعة جديد اتصرف عليها فلوس كتير وصنّعها عمال في ظروف غير آدمية".

وأكدت سارة أنها تمكنت من إثبات أنه بالإمكان ارتداء أزياء قيمة ولائقة للمناسبات من القطع المعاد استخدامها والصديقة للبيئة، قائلة: "فيه فكرة كدة إن ممكن يُعتبر (عيب) مثلا إن الواحد يلبس حاجة مستعملة.. بس أنا حبيت أثبت (لنفسي أولا) إن من السهل ألاقي حاجة مستعملة لائقة للمناسبة وفي الوقت نفسه مستدامة وصديقة للبيئة.. بالتأكيد مش باقدر اعمل كدة طول الوقت زي ما بتمنى بس أهو أديني باخد خطوات صغيرة".

كانت سارة عبدالرحمن دعمت مبدأ الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير أيضًا بإطلالة أخرى خلال مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر الماضي، إذ ارتدت زيًا مصمم بواسطة 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرها.

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