طبيب مخمور يجري "ولادة قيصرية" لامرأة ويتسبب في وفاتها بالهند

أجرى طبيب هندي عملية ولادة قيصرية، وهو في حالة سكر، في مستشفى بولاية جوجارات، مما تسبب في إنهاء حياة الأم وجنينها.
وتمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على الطبيب، حيث هو من اتصل بالنجدة خوفًا على حياته من انتقام عائلة السيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديا توداي".
وأثبت الفحص الأولي للطبيب، الذي يدعى "بي جيه لاخاني"، أنه مخمور بالفعل وجرى اعتقاله فورا.
وتجري الشرطة التحقيقات حول ما إذا كان سبب موت الأم وطفلها هو الإهمال، فيما أخبر المستشفى العائلة بوفاة الطفل في الوقت الذي كانت الأم تنزف بشدة وتوفيت إثر فقدانها كمية كبيرة من الدم.
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