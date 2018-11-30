هكذا تساعدين طفلك على تطوير مهارات الكتابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الكتابة هي مهارة أساسية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على النجاح الأكاديمي للطفل، ومع ذلك يكافح العديد من الأطفال الصغار في تعلم الحروف والكتابة بما يناسب مستواهم العمري.

ولأن تعليم الطفل من أولويات أي أم ناجحة، جلبنا لكِ من مجلة "مترو بارنت" بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد طفلكِ على تطوير مهارات الكتابة:

الأشكال

عليكِ قضاء بعض الوقت في تعليم طفلكِ الأشكال المختلفة للحرف، والتي تتنوع بحسب موقعه في الكلمة، لأن تخطي هذه الخطوة سيصعب على طفلكِ التقدم وشحذ مهارات الكتابة التالية لها.

حركة القلم

يستطيع طفلك تتبع النقاط لتشكيل الحروف ولكن عليكِ الحرص على أن يحرك القلم في الاتجاهات الصحيحة وبالتسلسل الصحيح.

التكرار

التكرار يساعد على ترسيخ مهارات طفلكِ الجديدة في ذاكرته، ولذلك عليكِ حثه على كتابة كل حرف مرارًا وتكرارًا.

الخط

بمجرد إتقان طفلكِ للأساسيات، احرصي على مراقبة خط يده مع تقدمه في المدرسة، حيث عليكِ ملاحظة مشاكل مثل اختلاف أحجام الحروف أو الكلمات والجمل غير المكتملة، وضعف القبضة على القلم وسوء وضع جسم طفلكِ أثناء الكتابة.

وفي حال عدم القدرة على حل تلك المشاكل يمكنكِ استشارة المعلم أو محترف متخصص في الكتابة اليدوية.