"فوشيا" ترصد إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت نجمات الفن الأنظار في حفل ختام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية، وذلك من خلال ظهورهن المبهر على السجادة الحمراء.

وتنوعت إطلالات الفنانات بين الاحتشام والجرأة والأناقة، حيث أبهرت الكثير من النجمات الحاضرين بجمالهن، باختيارهن فساتين مناسبة لهن، فيما أخفقت أخريات في انتقاء أزياء تلائم أجسادهن.

فيما أثار عدد من النجمات الجدل وأشعلن مواقع التواصل بسبب اعتمادهن فساتين جريئة واجهن على إثرها هجومًا لاذعًا، أبرزهن الفنانة رانيا يوسف.

يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي شهد حضور العديد من النجمات، منهن إلهام شاهين وفيفي عبده وياسمين رئيس وأروى جودة ومنال سلامة ونجلاء بدر ومي سليم وميس حمدان وغيرهن.