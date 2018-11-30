مواليد برج القوس يميلون إلى الاعتقاد بمستقبل جميل ومُشرق

يتحمَّل مواليد برج القوس المسؤوليّات والواجبات الملقاة عليهم ويقومون بها بأكمل وجه، ويحب أصحاب هذا البرج الاختلاء بأنفسهم من وقت لآخر فهم يتمتعون بخيال واسع ويحبون الهدوء والأجواء الرومانسية.

ويتمتّع صاحب برج القوس بصحة جيدة ونشاط وحيوية وانطلاق، ويميل إلى الاعتقاد بمستقبل جميل وواعد ومشرق، وبآمال ووعود ستتحقق، فهو متفائل بطبيعته، ويحب المغامرات دون الخوف من عقباتها، وكريم إلى حد الترف وعنده المثل السائد شعار له في الحياة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

يتحوّل برج القوس إلى أسد غاضب شرس إذا حاول أحدهم جرح كرامته، فيحاول أن يرد بغضب وقسوة وبعنف، فهو لا يخطئ برمي سهامه أبدا، فهو يحظى بحظ جيد دائما.