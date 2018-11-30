نجمة تلفزيون الواقع تانيا باردسلي تُسحر حضور حفلة "علامة جمال"

أبهرت نجمة تلفزيون الواقع كريستين ماكغينيس الحضور عندما ظهرت في حفل علامة الجمال "Prima Lash" في مدينة مانشستر في إنجلترا ليلة الأربعاء. وانضمت إليها عارضة الأزياء تانيا باردسلي البالغة من العمر 37 عاما ، التي ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة التي ضمنت جذب جميع الأنظار إليها.

على الرغم من درجة الحرارة المنخفضة ، إلا أن عارضة الأزياء باردسلي ارتدت فستانا قصيرا أحمر اللون والذي كشف عن مفاتنها بطريقة جريئة، أما نجمة تلفزيون الواقع ، وهي متزوجة من المثل الكوميدي بادي مكغينس فقد ارتدت سترة بيضاء من الفراء مع فستانا الأحمر القصير دون حمالة مع وصولها إلى الحدث المقام في مانشستر.

ونشرت كريستين البالغة من العمر 30 عاما ، صورها مع متابعيها على الانستغرام وأثنت حفل الإطلاق، وكشفت أنها التقت بنجم مسلسل "توي"، بوبي نوريس،صاحب الـ 32 عاما ، لأول مرة في الحدث.

كما أشادت تانيا 37 عاما، وهي متزوجة من لاعب كرة القدم فيل برادسلي ، بالممثل بوبي على انستغرام حيث نشرت العديد من الصور لها وشاركتها مع معجبيها.