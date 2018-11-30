كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:53 مساءً - يوسف يتحدث عن الثقة المفقودة فى الأهلي وإصابة صلاح محسن

محمد يوسف

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، إنه عقد محاضرة مهمة مع اللاعبين، من أجل تجهيزهم نفسيًا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى.

وأضاف يوسف: «طالبت اللاعبين بالعمل والاجتهاد خلال الفترة الحالية الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة أننا لا نملك فى الوقت الحالى سوى العمل والاجتهاد؛ من أجل تخطى هذه المرحلة».

وأوضح: «أكدت للاعبين أنهم مطالبون باستعادة الثقة المفقودة بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، وأكدت لهم أنهم من أوصلوا الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأنهم مطالبون بالعودة من جديد بقوة لاستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة».

وأشار يوسف إلى أنه حرص على التركيز على الجانب النفسي في إعداد اللاعبين قبل مواجهة بتروجت، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تحسين النتائج والعودة بقوة للانتصارات بداية من مباراة بتروجت غدًا.

وتحدث يوسف عن إن إصابة صلاح محسن لاعب الفريق مؤخراً، موضحاً أنها خسارة فنية كبيرة للفريق، خاصة وأن اللاعب سيغيب عن الملاعب قرابة الخمسة أسابيع، بعدما تعرض للإصابة بتمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، لافتا إلى أنه على الرغم من إصابة صلاح محسن التي جاءت في توقيت صعب، ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق استعاد عددا من لاعبيه الذين غابوا خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم وليد أزارو، وعمرو السولية ومحمد هاني، مؤكدًا أن عودة الثلاثي للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة أمر إيجابي، ويمثل إضافة قوية للفريق في ظل توالي المباريات التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفنى المؤقت للاهلى، على صعوبة مباراة بتروجت ، وعلّق عليها: «نحترم فريق بتروجت وجميع أندية الدوري الممتاز، ولكن لدينا هدف واضح وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد؛ من أجل تخطي تلك المرحلة، موضحا أن مباراة بتروجت تبقى بمثابة «عنق زجاجة» لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، خاصة أن تحقيق الفوز في مباراة الغد يخرج الفريق من سلسلة النتائج غير الموفقة خلال الفترة الماضية».

وأشار يوسف إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المقاولون، ولكن لم يحالفه التوفيق ،مؤكدًا أن الفريق لديه هدف رئيسي غدًا وهو تحقيق الفوز على بتروجت وحصد النقاط الثلاث.