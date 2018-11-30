كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:53 مساءً - صالح جمعة يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى

صالح جمعة

واصل صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي لليوم الثانى على التوالى، على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان صالح جمعة قد بدأ تنفيذ برنامجه أمس، الخميس، لتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أصبح هناك اتجاه قوى لقيده فى قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف وضع برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.