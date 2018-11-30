كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:53 مساءً - تفاصيل الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بمدينة القصرين التونسية

حاول عدد من الإرهابيين استهداف دورية تابعة لوحدات التدخل بمنطقة حي المنار في مدينة القصرين التونسية مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018.

ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين، وقد نفّذ الهجوم عدد من الإرهابيين كانوا على متن دراجات نارية. وأصيب مواطن خلال الهجوم.