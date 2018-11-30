كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:53 مساءً - تفاصيل الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بمدينة القصرين التونسية
حاول عدد من الإرهابيين استهداف دورية تابعة لوحدات التدخل بمنطقة حي المنار في مدينة القصرين التونسية مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018.
ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين، وقد نفّذ الهجوم عدد من الإرهابيين كانوا على متن دراجات نارية. وأصيب مواطن خلال الهجوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بمدينة القصرين التونسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .