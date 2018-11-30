كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:53 مساءً - كلمات من ذهب تخرج من لسان المغنى العالمي "جيسون ديرولو" عن مصر
قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو، إنه متواجد فى مصر لمدة 48 ساعة فقط، لاحياء حفل فني، موضحا أنه محظوظ لكونه متواجدا فى مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أنه زار الاهرامات وقضى وقتا جميلا فى القاهرة، معلقًا: "لم اصدق هذا الجمال".
وأشار إلى أنه يأتى مصر لأول مرة، وأنه قبل أن يأتى لمصر كان يعلم أنه سينبهر بما فيها من اشياء كثيرة جميلة، وأيضا حالة الطقس الرائع.
وأوضح أنه يتمنى أن ياتى فى زيارة طويلة لمصر حتى يستمتع بكل الاشياء الجميلة.
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