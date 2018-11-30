بالفيديو| نجوم الفن يرقصون في حفل زفاف ابنة صلاح عبدالله

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احتفل الفنان صلاح عبدالله بحفل زفاف ابنته شروق، على رجل الأعمال عمرو فتحي أباظة، الذي أقيم في أحد الفنادق القاهرة الجديدة.
حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، منهم لقاء سويدان وكريم محمود عبدالعزيز والراقصة دينا، وسليمان عيد وتامر حسني وأحمد السقا وخالد زكي وأحمد آدم.
نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" لرقص الفنان صلاح عبدالله والد العروسة وهو يرقص وسط نجوم الفن والغناء على نغمات المطرب إيهاب توفيق الذي أحيا حفل الزفاف.
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