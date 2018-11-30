بالصور| 5 إطلالات جريئة في حفل ختام "القاهرة السينمائي"

تزينت السجادة الحمارة أمس، بنجمات الفن خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وعكس حفل الافتتاح، تميز الختام بإطلالات جريئة لعدد من الفنانات، اخترن فساتين مفتوحة تبرز أنوثتهن، فيما انتقد الجمهور إطلالات أخرى كانت شديدة الجرأة.

على رأس الفنانات اللاتي اخترن ملابس جريئة، الفنانة رانيا يوسف، التي ارتدت فستان من اللون الأسود، مقفول دون أكمام، لكنه كان شفاف تماما، ووقفت رانيا أمام الكاميرات مبتسمة، ونشرت رانيا صورها خلال حضورها حفل المهرجان، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع تبادي الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الفتسان لماركة الأزياء العالمية إليزابيتا فرانكي.

داليا البحيري كذلك اختارت فتسانا من اللون الأسود جريء، له "كرانيش" بطول الفتسان، تميزت بكثرة "الفتحات"، بدءا من منطقة أعلى الصدر، وكذلك فتحتين من الجانبين أظهرت منطقة الأرداف من أعلى، كما أن له فتحات على منطقة البطن، وبدون أكمام، وكانت المفاجأة أن فتسان داليا البحيري كذلك من الماركة العالمية إليزابيتا فرانكي.

فستان ياسمين رئيس كان مستوحى من الفن الإغريقي، تميز بلونيه الفضي والبيج "لون الجسم"، وكان جرئ في "ستايله" له فتحة طويلة عند أحد رجليها، بدون أكمام "وان شولدر"، وله فتحة واسعة عند الصدر، وارتدت عليه رئيس إكسسوارات بسيطة، مع تسريحة شعر قصيرة.

من جديد فستان أسود للفنانة شيرين رضا، التي ظهرت أمام الكاميرات بتسريحة شعر غير مستوية، وفستان مقفول تماما من أعلى، وله أكمام طويلة، لكن تميز بفتحة ظهر كاملة، وفتحتي من جانب الفتسان أظرت قدميها، وحذاء من اللون الفضي.

كعادتها الفنانة سما المصري، ظهرت بـ"جامب سوت" جرئ وضيق من اللون الموف أبرز معالم جسدها أمام الكاميرات.

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