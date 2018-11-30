طُرق طريفة ومُبتكرة للإعلان عن حملكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء كنتِ حاملًا في طفلك الأول أو الرابع، تعتبر لحظة اكتشاف الحمل، رائعة ومميزة في حياة كل أم، ولا تقارن في روعتها سوى مع لحظة إعلان الخبر السار لزوجكِ وعائلتك وأصدقائك، ولذلك جلبنا لكِ بعض الطرق المبتكرة من مجلة "مترو بارنت" للإعلان عن حملك:

رسالة الجنين

اكتبي على بطنكِ رسالة مثل "مرحبًا يا بابا"، ثم جدي سبب لجعل زوجكِ ينظر إلى بطنكِ ويرى الرسالة بينما تراقبين تعبيرات وجهه وهو يدرك المفاجأة.

وجبة عشاء

بينما يكون زوجكِ في العمل، اطهي وجبته المفضلة، واستخدمي قلم أكريليك غير سام لكتابة "أنا حامل" على طبقه أو كوبه، ولكن تأكدي من الكتابة بخط واضح وأن الحبر قد جف قبل وضع الطعام عليه.

هدية

سيكشف لكِ بحث سريع على غوغل العديد من الهدايا المخصصة لهذه المناسبة، وبعد الحصول على واحدة مناسبة، خبئيها في حقيبته أو سيارته أو في أي مكان آخر ليجدها.

شقيق أو شقيقة أكبر

إذا كان لديكِ أطفال آخرين، يمكنكِ شراء تيشرت يقول "سأكون أخ أو أخت أكبر"، وجعل طفلكِ يرتديه أثناء اجتماع العائلة التالي.

صورة

اجمعي أسرتكِ وعائلتك وأصدقائكِ لالتقاط صورة جماعية، ولكن بدلاً من قول "تشيز"، أثناء التقاط الصورة، اصرخي "أنا حامل"، لتسجل الصورة الصدمة وردود فعلهم للأبد.

الحيوان الأليف

يمكنكِ إشراك حيوانكِ الأليف في الحدث الهام، بتعليق لافتة لطيفة على صدره أو ظهره تقول "مسؤول حراسة الطفل القادم".