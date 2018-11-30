المشاهير يُعلّقون على إطلالة رانيا يوسف السّاخنة: انتهاك الآداب العامّة والأخلاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل عدد من المشاهير، مع إطلالة الممثلة المصرية، رانيا يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ، بنسخته الـ 40، بسبب ارتدائها فستانًا، وصف بالجريء، أقرب إلى المايوه.

نشرتْ الفنانة، والإعلامية الكويتية، مي العيدان إطلالة الممثلة المصرية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "رانيا يوسف رايحة مهرجان القاهرة السينمائي كاسية عارية هذي اللي طبقت مقولة عادل إمام لما قال كانت لابسة من غير هدوم لا و الأخت طالعه تقول إنها ندمت على مشاهدها الجريئه بواحد صحيح...آبه".

بينما غرّد رجل الأعمال المصريّ، نجيب ساويرس، عبر حسابه بـ"تويتر"، معلقًا على إطلالة رانيا يوسف: "مكانش فستان ده ... بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز ... صحوني لما فلسطين تبقى دولة وترامب يتصالح مع الصين وكوريا الشمالية... والأهلى ياخد الدوري".

فيما عبّر الفنان المصريّ، إدوارد عن دهشته من إطلالة رانيا يوسف، خلال برنامجه التلفزيوني؛ حيث قال: "يا نهار أسود.. فستانك هيقلب الدنيا".

واعتبرت المذيعة السعودية، سهى الوعل، أنّ إطلالة رانيا يوسف، ليست إثارة للجدل، بل جريمة يطلق عليها "انتهاك الآداب العامة والأخلاق"، وكتبتْ في تغريدة: "أوقفوا العناوين الجبانة، ما فعلته #رانيا_يوسف على سجادة حفل ختام #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي ليست إثارة للجدل، بل جريمة يُطلق عليها "انتهاك الآداب العامة والأخلاق" وعليه يجب أن تُحال هي ومن سمح لها بالمرور بهذا الشكل للتحقيق.. أعتذر على دناءة الصور".