كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:50 صباحاً - الليلة - الزمالك يستقبل زعيم الثغر من أجل مواصلة الحلم العربي

الزمالك

يستكمل نادي الزمالك مشواره العربي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بمواجهة مواطنه فريق الاتحاد السكندري في إياب ثمن نهائي البطولة.

الزمالك كان قد نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف نظيف ليضع قدماً في ربع النهائي، ويصبح في حاجة لأي تعادل أو انتصار في لقاء الإياب لبلوغ دور الثمانية.

ويمر الفريق الأبيض بحالة معنوية رائعة بعد نجاحه في تحقيق 6 انتصارات متتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز وانفراده بالصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى الأبيض للبحث عن لقب جديد يضاف إلى سجل الألقاب التي حققها، بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه بطل كأس زايد للأندية الأبطال (6 ملايين دولار)، ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصري.

أما فريق الاتحاد فلم يصبح لديه شيئاً ليخسره، فهو مطالب بتسجيل هدف من أجل التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ثم البحث عن الهدف الثاني أو الانتظار للحسم بركلات الترجيح.

وسيكون الفائز من مواجهة الزمالك والاتحاد هو الممثل المصري الثاني في البطولة مع الإسماعيلي الذي يواجه خطر الخروج من ثمن النهائي بعد تعادله ذهاباً بدون أهداف مع الرجاء المغربي قبل خوض لقاء الإياب.

وكان النادي الأهلي أول الأندية المصرية التي تغادر المسابقة بعد تعادله ذهاباً وإياباً مع الوصل الإماراتي بنتيجة (3-3) ليُمسي خارج البطولة بسبب استقبال أهداف أكثر في ملعبه.

كما يبحث الزمالك عن دفعة معنوية تعينه على استكمال انطلاقة اللقب الثالث عشر المنشود في الدوري المصري، واستعداد جيد لبداية مشواره الإفريقي في الكونفدرالية منتصف ديسمبر.

بطاقة المباراة

الحدث: إياب دور الـ16 في كأس زايد

التاريخ: 30 نوفمبر 2018

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية المفتوحة

الملعب: بتروسبورت