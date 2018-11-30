كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:02 صباحاً - مسنة في دار رعاية تغني "ماتزوقيني ياماما"
كتبت : انجي بيومي
عرض برنامج "بر الأمان"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مصورًا عن مأساة سيدة مسنة داخل دار رعاية المسنين.
ورغم المأساة التي تعانيها المسنة، إلا أنها قاومت دموعها بغناء أغنية الفنانة مها صبري، من ألحان الراحل بليغ حمدي "ما تزوقيني ياماما أوام يا ماما. دا عريسي حياخدني بالسلامة يا ماما".
وقالت: إنني أتواجد بدار رعاية المسنين منذ عامين، وشقيقي هو من أحضرني للدار بعد وفاة زوجي، و"ماليش ولا ولد ولا بنت".
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