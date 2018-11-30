كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:02 صباحاً - إدوارد : رانيا يوسف قلبت الدنيا بفستانها البكيني .. فيديو

سخر الفنان إدوارد، من فساتين ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا" أن الفنانة رانيا يوسف قلبت الدنيا بفستانها، وقررت في حفل ختام المهرجان اليوم الخميس 29 من شهر نوفمبر، أن تغير وجهة نظرها وارتدت فستان أشبه بالمايوه البكيني وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.

وأتم إدوارد خلال برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن الفنانة سما المصري أرتدت البالونات النهارده بالمهرجان، وقلعت الفرعوني، ولكن نجلاء بدر في الحقيقة جامدة".

وسخر إدوارد من فستان إلهام شاهين قائلا "عليه خريطة مصر".