كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:02 صباحاً - أسامة كمال ينتقد مقترح تصدير الكلاب والقطط : في حاجة اسمها توازن بيئي

كتبت : انجي بيومي

استنكر الإعلامي أسامة كمال، المقترح الذي تقدم به أحد النواب، لتصدير الكلاب، قائلًا "أول ما سمعت عنه كنت فاكر حد بيلبس عضو النواب، لكن طلع حقيقي".

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc": "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، واستطرد: "فيه صورة متداولة لعرسة سارحة على كراسي أحد الأندية الكبار في الجيزة، وده لأن النادي قرر يعمل مذبحة للقطط".

وتابع: "ذبحت القطة طلعت لك العرسة، فيه حاجة اسمها توازن بيئي، بتتخذ إجراء عنيف، لأن القطة بتضايق المدام، مبروك عليك وعلى المدام العرسة".