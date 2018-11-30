8 خطوات بسيطة لغسيل "إكستنشن" الشعر بشكل صحيح

تستخدم معظم الفتيات "إكسنشن" خصلات الشعر لتزيد من كثافة شعرها، ولكن طريقة فكه وتركيبه دائمًا محل حيرة، وخصوصًا غسله، فهو لا يجب غسله مع الشعر، بل فكه في البداية وفيما يلي 8 خطوات بسيطة لغسل "إكستنشن" بشكل صحيح:

- بعد خلع الإكسنشن من الشعر، يجب إزالة "الكلبسات" الموجوده به، التي تربطه بالشعر، لأن الماء يسبب الصدأ، ولن تحتاجي إليه أثناء الغسيل.

- يجب تمشيط الإكستنشن قبل غسله، وإزالة أي "عقد" يمكن أن تتواجد به وتزيدها الماء.

- جهزي ماء فاتر في "حوض" أو وعاء بلاستيكي، وتجنبي استخدام الماء الساخن أو البارد لأنه يضر بالإكستنشن.

- بللي شعيرات الإكستنشن بالماء، وإذا كان "الكلبس" لا يمكن إزالته احرصي على تجنب الماء، ومن أعلى لأسفل يتم بله.

- ضعي عليه "الشامبو" المرطب والخالي من "السالفيت"، عدة مرات ومشطيه إذا لزم الأمر.

- اشطفي الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى، ونشفيه بواسطة "عصره" بلطف.

- قطرات صغير من البلسم المرطب يتم وضعها على شعيرات الإكستنشن.

- لا يجب استخدام "السشوار" لتجفيف الشعر، الأفضل تركه ليجف في الهواء الطلق.

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