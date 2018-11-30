كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 06:48 صباحاً - مدحت العدل : مخرج فيلم يوم الدين عنده شجاعة مش عند حد

أثنى الكاتب والشاعر مدحت العدل على تجربة فيلم "يوم الدين" المرشح ضمن قائمة "الأفضل" في عام 2018، ضمن استفتاء برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة سي بي سي cbc.

وقال العدل إن ما فعله مخرج ومؤلف العمل أبو بكر شوقي، شجاعة كبيرة أن يصنع فيلما أبطاله من الناس العاديين ومن مصابي مستعمرة الجذام، وأن "أغلبنا سيخاف من التجربة ولن يجرؤ على فعلها".

وأشار العدل إلى صداقة قديمة جمعته بوالد المخرج أبو بكر شوقي وهو طبيب التخدير الشهير أحمد شوقي، لافتا إلى أنه كان سعيدا حينما حصل أبو بكر على جائزته الأولى.

وأضاف أن الفيلم كشف مشكلة مجتمعية هي أننا لا نستطيع أن نتعامل مع الآخر دون أن نقتله معنويا أو نجرحه، لافتا إلى أن الفيلم شديد العذوبة والرقي.