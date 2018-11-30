كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 06:48 صباحاً - سمير فرج : البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميًا

كتبت : انجي بيومي

أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميًا، مضيفًا: سلاح البحرية المصرية كعبها عال على إسرائيل.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن مصر أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع دول قوية مثل فرنسا وروسيا وتركيا واليونان وأمريكا، لافتًا إلى أن مصر أصبح لها ثقل سواء عمليا وعلميا أو في الناحية القتالية.